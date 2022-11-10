Дана Борисова раскритиковала Киркорова за «вседозволенность»

Телеведущая Дана Борисова возмутилась поведению певца Филиппа Киркорова. Своим негодованием она поделилась в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

По мнению Борисовой, Киркоров должен быть образцом и вести себя как подобает артисту его уровня. «А беспринципность и вседозволенность, которые он из-за своей статусности демонстрирует, не делают Филиппу чести», — заявила ведущая. Теледива считает, что Киркоров должен найти другие способы «выражать свои эмоции и гнев», как взрослый человек.

Борисова добавила, что прекрасно понимает чувства музыканта. «У артистов непонятное будущее. И, конечно, я не знаю, какое нужно иметь самообладание, чтобы не сорваться и сохранить достойное лицо. Я сама на грани… Дотянуть бы до Нового года», — призналась теледива. Ведущая также не верит, что Киркоров замешан в скандалах ради самопиара. По ее мнению, это «слабый аргумент».