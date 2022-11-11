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17 минут назад

Дмитрий и Полина Дибровы улетят из России без детей

Мослентаиещё 1

Без детей решили улететь на отдых известный телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина. Об этом модель, обладательница титула «Миссис Россия» рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Дмитрий и Полина Дибровы улетят из России без детей
Фото: МослентаМослента

«Мы с мужем отправляемся в путешествие вдвоем! Давно такого не было, чтоб без детей… Смешанные чувства внутри, но это очень полезно для обоих», — написала Диброва.

Модель уточнила, что для отпуска они с мужем выбрали Стамбул.

«Дмитрий там не был 20 лет точно. Отель забронировали уютный, в прекрасном месте», — рассказала она.

Вылет знаменитых супругов в турецкий город запланирован на субботу, 12 ноября.

Ранее Диброва продемонстрировала результат пластической операции. Она призналась, что давно мечтала о коррекции бюста, чтобы вернуть ему форму, которая была до родов и похудения.

Шоу-бизнес,Дмитрий Дибров,
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