Дмитрий и Полина Дибровы улетят из России без детей

Без детей решили улететь на отдых известный телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина. Об этом модель, обладательница титула «Миссис Россия» рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Фото: Мослента Мослента

«Мы с мужем отправляемся в путешествие вдвоем! Давно такого не было, чтоб без детей… Смешанные чувства внутри, но это очень полезно для обоих», — написала Диброва.

Модель уточнила, что для отпуска они с мужем выбрали Стамбул.

«Дмитрий там не был 20 лет точно. Отель забронировали уютный, в прекрасном месте», — рассказала она.

Вылет знаменитых супругов в турецкий город запланирован на субботу, 12 ноября.