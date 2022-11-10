Валерия анонсировала концерт в Ташкенте после отмены тура по России

Певица Валерия в своем официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» анонсировала концерт в Ташкенте, который состоится 15 декабря.
«Как же я давно не была в Узбекистане! Нам есть, что вспомнить, о чем поговорить, о чем спеть, поэтому буду вас с нетерпением ждать», — говорит Валерия в анонсе.
В комментариях поклонники удивились тому, что артистка планирует выступить в Узбекистане.
«А когда состоится дважды перенесенный концерт в Санкт-Петербурге? В Ташкенте концерт будет, а в Петербурге — нет», — написал один из пользователей.
В конце сентября Валерия объявила об отмене всех своих сольных выступлений в России в ближайшее время. Исполнительница заявила, что в «сегодняшних обстоятельствах» неуместно давать концерты.