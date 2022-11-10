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52 минуты назад

Певица Валерия анонсировала концерт в Ташкенте после отмены тура по России

Газета.Ruиещё 1

Певица Валерия в своем официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» анонсировала концерт в Ташкенте, который состоится 15 декабря.

Валерия анонсировала концерт в Ташкенте после отмены тура по России
Фото: газета.ругазета.ру

«Как же я давно не была в Узбекистане! Нам есть, что вспомнить, о чем поговорить, о чем спеть, поэтому буду вас с нетерпением ждать», — говорит Валерия в анонсе.

В комментариях поклонники удивились тому, что артистка планирует выступить в Узбекистане.

«А когда состоится дважды перенесенный концерт в Санкт-Петербурге? В Ташкенте концерт будет, а в Петербурге — нет», — написал один из пользователей.

В конце сентября Валерия объявила об отмене всех своих сольных выступлений в России в ближайшее время. Исполнительница заявила, что в «сегодняшних обстоятельствах» неуместно давать концерты.

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