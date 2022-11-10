Face предложил фанатам создать платный канал с удаленными треками

Удаливший все свои песни с российских стриминговых платформ рэпер Face в своей официальной группе «ВКонтакте» предложил фанатам создать платный Telegram-канал со своими песнями в «наилучшем качестве». Цена подписки будет составлять $3 в месяц.
«С тех пор как я удалил свой каталог с российских стриминговых платформ, ко мне поступает большое количество жалоб от слушателей из России. Я могу сделать для вас Telegram-канал по платной подписке, где будут все мои треки, которые есть/были на стриминговых сервисах в наивысшем качестве, скажем, за 3 $ в месяц», — написал Face.
Он создал анонимный опрос и уточнил, что займется созданием такого канала только в том случае, если это интересно поклонникам. В противном случае Face попросил фанатов «избавить его глаза от этого нытья». За сутки примерно 35% участников проголосовали за создание канала, 65% — против.