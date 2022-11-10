Face предложил фанатам создать платный канал с удаленными треками

«С тех пор как я удалил свой каталог с российских стриминговых платформ, ко мне поступает большое количество жалоб от слушателей из России. Я могу сделать для вас Telegram-канал по платной подписке, где будут все мои треки, которые есть/были на стриминговых сервисах в наивысшем качестве, скажем, за 3 $ в месяц», — написал Face.