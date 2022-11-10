Оксана Самойлова перекрасила свой Rolls-Royce в новый цвет

Российская модель, дизайнер, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова перекрасила свой автомобиль стоимостью 27 миллионов рублей в новый цвет. Об этом она сообщила в истории на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).