Дана Борисова: «Я бы точно победила Бузову, я серьезный соперник»

Телеведущая Дана Борисова в эфире «Матч ТВ» заявила, что победила бы Ольгу Бузову в боксерском поединке.
Ранее промоутер Владимир Хрюнов сообщил «Матч ТВ», что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и певица Бузова согласились встретиться на боксерском ринге.
— Мне звонили и говорили про бой Бузовой и Загитовой. Эти бои будут чисто пиарные. Я вкладываю в бокс всю душу, я серьезный соперник. Я бы точно победила Бузову, — сказал Борисова в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».