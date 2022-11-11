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1 час назад

«Я бы точно победила Бузову, я серьезный соперник» — Дана Борисова

Матч ТВиещё 2

Телеведущая Дана Борисова в эфире «Матч ТВ» заявила, что победила бы Ольгу Бузову в боксерском поединке.

Дана Борисова: «Я бы точно победила Бузову, я серьезный соперник»
Фото:  Личный архив Ольги Бузовой Личный архив Ольги Бузовой

Ранее промоутер Владимир Хрюнов сообщил «Матч ТВ», что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и певица Бузова согласились встретиться на боксерском ринге.

— Мне звонили и говорили про бой Бузовой и Загитовой. Эти бои будут чисто пиарные. Я вкладываю в бокс всю душу, я серьезный соперник. Я бы точно победила Бузову, — сказал Борисова в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».

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