Дана Борисова: «Я бы точно победила Бузову, я серьезный соперник»

— Мне звонили и говорили про бой Бузовой и Загитовой. Эти бои будут чисто пиарные. Я вкладываю в бокс всю душу, я серьезный соперник. Я бы точно победила Бузову, — сказал Борисова в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».