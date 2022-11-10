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30 минут назад

Полунин лишился концертов в Европе из-за поддержки России

Елена Прошина

Артист балета Сергей Полунин пожаловался на отмененные концерты в Европе. По его словам, организаторы сами «заморозили» сотрудничество, при этом потребовали вернуть гонорар. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Полунин лишился концертов в Европе из-за поддержки России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После начала военного конфликта на Украине, Полунин поддержал действия России, что поставило крест на его карьере на Западе. Он признался, что на него оказывали давление, в результате чего он потерял команду в Америке и Великобритании.

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По словам Полунина, у него были запланированы выступления в Европе. Так, в Испании и Латвии были проданы все билеты, однако все концерты отменили.

«Не скажу, что это простое время, потому что ты должен возвращать огромное количество денег. Мы поступили по-человечески: отдали промоутерам деньги себе во вред, хотя не обязаны были, потому что не мы отменяли выступления», — рассказал Полунин.

Напомним, за поддержку России многие отечественные артисты столкнулись с отменой своих выступлений. Так, Валерий Гергиев вынужден был оставить пост главного дирижера Мюнхенского симфонического оркестра.

Шоу-бизнес,Сергей Полунин,Валерий Гергиев,Владимир Путин,
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