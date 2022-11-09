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1 час назад

Оксана Самойлова обновила цвет своего Rolls-Royce

Илья Родин

Модель Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, рассказала в социальных сетях, что перекрасила свой Rolls-Royce стоимостью 20 млн рублей в новый оттенок.

Оксана Самойлова обновила цвет своего Rolls-Royce
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Оксана Самойлова ездит на автомобиле премиум-сегмента на протяжении нескольких лет. Она решила обновить надоевший дизайн и попросила специалистов перекрасить машину в другой оттенок.

«Теперь у меня лиловый шторм. Все будут узнавать меня на дорогах», - похвасталась модель.

Ранее сообщалось, что Самойлова рассказала о своей семейной жизни. Она подчеркнула, что никогда не мечтала быть многодетной матерью. В итоге растит сына и трех дочерей.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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