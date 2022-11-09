Оксана Самойлова обновила цвет своего Rolls-Royce

Модель Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, рассказала в социальных сетях, что перекрасила свой Rolls-Royce стоимостью 20 млн рублей в новый оттенок.

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что Оксана Самойлова ездит на автомобиле премиум-сегмента на протяжении нескольких лет. Она решила обновить надоевший дизайн и попросила специалистов перекрасить машину в другой оттенок.

«Теперь у меня лиловый шторм. Все будут узнавать меня на дорогах», - похвасталась модель.