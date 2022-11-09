49-летняя Наташа Королева опубликовала фото в купальнике

Фигуру в купальнике показала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 49-летняя певица Наташа Королева.

Фото: Мослента Мослента

«Продлила лето. "А лето цвета неба — огромное и синее"», — подписала артистка опубликованный снимок строчками из песни музыканта Юрия Шатунова.

На фотографии Королева позирует на пляже в Дубае напротив популярного отеля «Парус». На певице — раздельный красный в горошек купальник, образ дополняет парео с леопардовым принтом.