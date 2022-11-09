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10 минут назад

Ивлеева вновь целуется с бывшим мужем

Popcake.tv

Анастасия Ивлеева и Элджей развелись уже давно. Однако парочка смогла сохранить хорошие отношения, причем не только дружеские. Ранее теледива пришла на концерт к рэперу, где страстно поцеловала его в губы. Свой поступок тогда она объяснила тем, что они оба выпили. Но на этот раз все произошло на трезвую голову. И вновь по-дружески…

Ивлеева вновь целуется с бывшим мужем
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Сегодня на YouTube-калане Ивлеевой вышел новый влог с участием Элджея. И девушка вновь подогрела слухи про воссоединение со своим бывшем мужем. Экс-супруги вместе гуляли по центру Москвы, обнимались и целовались. На протяжении всего ролика Настя твердила, что они только друзья. В какой-то момент Элджей не выдержал и после нового поцелуя крикнул, что это все хайп! Кстати, Настя специально не стала показывать их губы.

«Да это не хайп, нормальные человеческие отношения. Мы по-дружески целуемся. Это просто дружественный чмок», — посмешила опровергнуть слова супруга.

Но Элджей не угомонился подытожил: «Это любовь и хайп». А в заключении и вовсе назвал Ивлееву своей женой. Так, хайп или всё же расстались друзьями, которым можно и поцеловаться?

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
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