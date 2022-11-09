Чичерина высказалась о молодежи новых территорий РФ

Певица Юлия Чичерина высказалась о том, как изменилась молодежь из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — новых территорий РФ.
Артистка высказалась в рамках молодежного форума «Юг молодой», передает РИА Новости.
«Ценность работы на освобожденных территориях очень велика, потому что молодежь — это наше будущее, это наши будущие защитники, и очень приятно наблюдать, как у молодых людей просветлились умы», — поделилась Чичерина.
30 сентября президент России Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и подписал договоры с их главами о принятии территорий в состав РФ.