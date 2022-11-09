У ресторана Моргенштерна Kaif новый владелец

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) вышел из состава акционеров своего ресторана Kaif Provenance в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Peopletalk.

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Там отметили, что Моргенштерн передал свою долю в бизнесе предпринимателю Эдуарду Попову, также известному как Янис Грек. Больше никаких подробностей на этот счет Peopletalk не привел.

Напомним, что в сентябре 2022 года Тверской суд Москвы приостановил работу ресторана рэпера на 90 суток. Владельцев заведения обвинили в несоблюдении его персоналом санитарно-эпидемиологических норм. Ресторану грозил штраф от 200 до 500 тысяч рублей.