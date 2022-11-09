Харламов рассказал, чем решил заняться после ухода из Comedy Club

«На самом деле, не ожидал такой бурной реакции общественности на факт замены моей скромной персоны на нескромную персону Бебуришвили в рамках передачи Comedy Club на ТНТ. Спасибо! И не ругайте Бебура, он хороший», — сообщил Харламов в своем Telegram-канале.