Харламов рассказал, чем решил заняться после ухода из Comedy Club

Юморист Гарик Харламов покинул шоу Comedy Club, резидентом которого являлся 15 лет. Шоумен не особо делится своими планами на дальнейшую жизнь, но проинформировал, что решил заняться здоровьем.
Поклонники расстроились, что Харламова заменит Андрей Бебуришвили. В защиту комика высказался сам комик.
«На самом деле, не ожидал такой бурной реакции общественности на факт замены моей скромной персоны на нескромную персону Бебуришвили в рамках передачи Comedy Club на ТНТ. Спасибо! И не ругайте Бебура, он хороший», — сообщил Харламов в своем Telegram-канале.
Бебуришвили в статусе соведущего Павла Воли чувствует себя хорошо, ему помогает поддержка со стороны коллег и самого Харламова. Молодой шоумен не сильно расстроился из-за критики в свой адрес и попытался объяснить публике, что получил это место заслуженно.