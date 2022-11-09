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43 минуты назад

Гарик Харламов решил заняться здоровьем после ухода из Comedy Club

Слово и Дело

Юморист Гарик Харламов покинул шоу Comedy Club, резидентом которого являлся 15 лет. Шоумен не особо делится своими планами на дальнейшую жизнь, но проинформировал, что решил заняться здоровьем.

Харламов рассказал, чем решил заняться после ухода из Comedy Club
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Поклонники расстроились, что Харламова заменит Андрей Бебуришвили. В защиту комика высказался сам комик.

«На самом деле, не ожидал такой бурной реакции общественности на факт замены моей скромной персоны на нескромную персону Бебуришвили в рамках передачи Comedy Club на ТНТ. Спасибо! И не ругайте Бебура, он хороший», — сообщил Харламов в своем Telegram-канале.

Бебуришвили в статусе соведущего Павла Воли чувствует себя хорошо, ему помогает поддержка со стороны коллег и самого Харламова. Молодой шоумен не сильно расстроился из-за критики в свой адрес и попытался объяснить публике, что получил это место заслуженно.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,
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