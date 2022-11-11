Милохин вступился за задержанного блогера Некоглая

Блогер Даня Милохин в своем Telegram-канале признался, что переживает за своего коллегу Некоглая после задержания в Москве.
Он подчеркнул, что злится на тех, кто стал причиной задержания Некоглая. Милохин подчеркнул, что не считает пародию коллеги на выбросившего из окопа две гранаты российского военного чем-то «супер страшным».
«Если я узнаю, что его там бьют. Об этом узнают все», — высказался блогер.
8 ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала блогера Некоглая «выродком» после того, как он выложил пародию на видеоролик с солдатом ВС РФ, отбросившим гранаты ВСУ. Она посчитала, что блогер глумится над подвигом солдата.
Мизулина заявила, что обратится в Генпрокуратуру и МВД с проверкой в отношении Некоглая по статье о публичной дискредитации ВС РФ.
Некоглай заявил в своем Telegram-канале, что не будет подавать в суд на назвавшую его «выродком» главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину за нарушение КоАП.