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20 минут назад

Даня Милохин вступился за задержанного блогера Некоглая

Газета.Ruиещё 3

Блогер Даня Милохин в своем Telegram-канале признался, что переживает за своего коллегу Некоглая после задержания в Москве.

Милохин вступился за задержанного блогера Некоглая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что злится на тех, кто стал причиной задержания Некоглая. Милохин подчеркнул, что не считает пародию коллеги на выбросившего из окопа две гранаты российского военного чем-то «супер страшным».

«Если я узнаю, что его там бьют. Об этом узнают все», — высказался блогер.

8 ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала блогера Некоглая «выродком» после того, как он выложил пародию на видеоролик с солдатом ВС РФ, отбросившим гранаты ВСУ. Она посчитала, что блогер глумится над подвигом солдата.

Мизулина заявила, что обратится в Генпрокуратуру и МВД с проверкой в отношении Некоглая по статье о публичной дискредитации ВС РФ.

Некоглай заявил в своем Telegram-канале, что не будет подавать в суд на назвавшую его «выродком» главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину за нарушение КоАП.

Шоу-бизнес,Екатерина Мизулина,Верховный суд,
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