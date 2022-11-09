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14 минут назад

Ангелина Вовк отправила Киркорова в кабаре после танцев на кресте

Газета.Ru

Телеведущая Ангелина Вовк в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" раскритиковала Филиппа Киркорова за танец на кресте во время юбилейного шоу в Кремлевском дворце в мае этого года.

Ангелина Вовк отправила Киркорова в кабаре после танцев на кресте
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Может ли человек позволить себе такую вольность, если он живет в стране, уважает ее. Зачем его показывать? Пусть он пляшет на кресте в каком-нибудь кабаре", - сказала Вовк.

По мнению телеведущей, надо уважать людей, "которые доедают последнюю корку хлеба". На концерте Киркорова в Кремлевском дворце во время исполнения песни "Мария Магдалена" на сцене появился светящийся крест, внутри которого была "распята" актриса. После того как в сеть попал фрагмент видео, Киркоров принес извинения за чьи-то "задетые чувства".

Ранее СМИ писало, что Киркоров ударил поклонника по лицу букетом цветов на концерте.

Шоу-бизнес,Ангелина Вовк,Филипп Киркоров,
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