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21 минуту назад

Где Галкин сейчас?

Рамблер

После начала спецоперации на Украине юморист Максим Галкин вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Позднее он был признан иностранным агентом. Где сейчас находятся Галкин и его семья, разбирался «Рамблер».

Где Галкин сейчас?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еще в конце февраля Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой уехали России. В сентябре певица ненадолго вернулась в страну, тогда как е муж предпочел остаться за границей. Юморист неоднократно выступал с критикой действий Москвы и получил статус иноагента.

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В свою очередь после своего повторного отъезда из России Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за супругом. Она заявила, что солидарна со своим мужем и считает его «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». При этом 22 мая 2022 года певица стала гражданкой Израиля, получив паспорт в Иерусалиме.

Где живут Пугачева и Галкин?

Максим Галкин и Алла Пугачева сейчас живут в Израиле, в Кесарии. Они остановились в особняке, принадлежащем старшему брату пародиста — Дмитрию, пишет «Лайф».

Точно известно, что особняк в Кесарии появился у Галкиных раньше десятых годов. Возможно, его покупали еще родители Максима и Дмитрия. Стоимость недвижимости оценивается в $6 млн.

Заработки за границей

После потери работы в России Максим Галкин начал активно выступать за рубежом. При этом в ходе одного из выступлений в Израиле юморист напомнил, что по матери он — еврей, сообщает Teleprogramma.pro.

По словам Галкина, перед переездом в Израиль он нашел свидетельство о рождении мамы.

«Сколько русских сейчас ищут в себе это еврейство! У кого-то нет родственников, но он вспомнил, что прабабка хорошо готовила форшмак. Что касается меня, у меня признак политический. Потому что русский, который критикует российскую власть, это точно еврей», — сказал Галкин со сцены.

В своих выступлениях Галкин кроме прочего отпускает нелестные шутки о спецоперации, международных отношениях, расширении НАТО, а также о некоторых российских телеведущих. При этом в последнее время Галкин снизил свою активность в социальных сетях, ограничиваясь новостями о своем гастрольном туре. На днях стало известно, что он нанес визит певице Лайме Вайкуле, придя к давней подруге семьи без жены.

Где находится Галкин?

На официальном сайте артиста упоминается, что он признан в России иностранным агентом, и опубликована обширная концертная программа. Согласно ей, в ноябре у артиста должны пройти концерты в Литве, в частности, 10 ноября он выступит в Вильнюсе. А на февраль у Галкина запланирован тур по Германии и выступление в Грузии. В марте же юморист должен поехать с концертным туром в США, где 7 марта у него пройдет выступление в городе Санкт-Петербурге.

Ранее «Пятый канал» отметил, что российские звезды, уехавшие за границу, стали зарабатывать в два-три раза меньше. Так, Галкин выступает в залах, по размеру несравнимых с теми, что были раньше.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,НАТО,
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