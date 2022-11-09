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18 минут назад

Пике страстно поцеловал любовницу на глазах у Шакиры и детей

Passion.ru

В июне этого года колумбийская певица Шакира и легендарный футболист «Барселоны» Жерар Пике объявили о расставании.

Инсайдеры говорили, что поп-дива узнала о многочисленных изменах любимого и выгнала его из дома. Через некоторое время она дала откровенное интервью, в котором призналась, что испытывает огромную боль. А спортсмен всего через пару месяцев представил публике свою новую девушку, 23-летнюю студентку Клару Чиа Марти. Стройная блондинка подрабатывала в продюсерской компании Жерара, где они и познакомились.

Неделю назад Пике объявил о завершении карьеры, а на днях сыграл свой последний матч за родной клуб. После победы он не смог сдержать своих чувств и страстно поцеловал любовницу прямо на глазах у болельщиков и Шакиры, которая пришла с детьми на игру их отца. Об этом сообщило издание Hollywood Life.

Присутствующие отмечают, что Жерар продолжал целовать и обнимать юную красавицу даже тогда, когда к ним приблизилась камера. Это был удар по самолюбию артистки. Она не отреагировала на поступок мужчины, но ее друзья утверждают, что она почувствовала себя оскорбленной. Она точно не ожидала, что футболист поступит так не только с ней, но и с сыновьями – девятилетним Миланом и семилетним Сашей.

Ранее в прессе была информация, что исполнительница просила бывшего избранника хотя бы год не афишировать новые отношения. Но он не выполнил ее просьбу. Поклонники уверены, что Шакира найдет способ, как отомстить Пике.

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