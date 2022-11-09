Блогерша Блиновская прокомментировала возвращение Собчак в Россию

Известная блогерша Елена Блиновская обвинила журналистку и телеведущую Ксению Собчак в «хайпе и скандалах». Возвращение знаменитости в Россию блогерша прокомментировала Пятому каналу.

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В конце октября Блиновская призвала Собчак вернуться в Россию, чтобы та выполнила «главную кармическую задачу». В интервью каналу она затруднилась ответить, подействовал ли ее призыв на журналистку.

«Не знаю. Будет здорово, если услышала. Затрудняюсь сказать», — ответила блогерша на соответствующий вопрос.

Она добавила, что возвращение Собчак в Россию произошло неслучайно.

«Кому-то нужно пройти этап хайпа и скандалов для чего-то, кому-то нужно идти через принятие, поддержку и любовь. Здесь каждый играет свою роль», — заявила она.

7 ноября стало известно о возвращении Собчак в Россию. Журналистку заметили пересекающей границу на пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области.