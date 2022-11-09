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20 минут назад

Стало известно, кого Киркоров отхлестал букетом цветов

News.ru

Во время концерта в Казахстане Филипп Киркоров отхлестал букетом цветов не зрителя, а своего представителя, рассказала NEWS.ru пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская. По ее словам, певец был чем-то не доволен и последовала такая реакция.

Стало известно, кого Киркоров отхлестал букетом цветов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там точно был не поклонник, а наш человек. Были нюансы, — объяснила Успенская.

В Сети появилось видео, как Киркоров якобы отхлестал своего поклонника букетом цветов по лицу во время выступления в Казахстане. На кадрах видно, как недовольный музыкант зашел в зрительный зал, ударил человека, а после продолжил петь как ни в чем не бывало.

Ранее в Telegram-канале «НеМалахов» появилось видео с самой большой площадки столицы Узбекистана во дворце «Дружбы народов» в Ташкенте. Как отмечали СМИ, на кадрах певец не попадает в ноты и откровенно не вытягивает песню голосом.

Пользователи Сети также предположили, что музыкант потратил все свои силы на разборки с певицей Наргиз, которая не сдержала эмоций и нецензурно выругалась, увидев афишу певца в Узбекистане. Во время выступления Киркоров посвятил целую речь коллеге по цеху, назвав ее «уродиной», и заявивший, что «тот, кто не умеет любить, никогда не споет песню о любви, у него никогда ничего не получится».

Шоу-бизнес,Екатерина Успенская,Филипп Киркоров,
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