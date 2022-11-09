Киркоров отхлестал зрителя букетом на концерте в Казахстане

Певец Филипп Киркоров в ходе концерта несколько раз ударил букетом одного из зрителей. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

Инцидент произошел на концерте в Казахстане. На кадрах, опубликованных каналом, видно как Киркоров в белом костюме и с цветами в руках медленно спускается в зрительный зал со сцены, а потом начинает бить букетом одного из зрителей в первом ряду. После чего кладет цветы и возвращается на сцену.

Также один из пользователей соцсетей опубликовал еще один, не менее интересный, ролик с участием Киркорова. На нем недовольный артист с охапкой цветов в руках гонит кого-то из купивших билеты людей прочь из зала, отмечает «Экспресс газета».

«Уйди отсюда! Уйди отсюда! Встал и ушел! Встал и ушел отсюда!» — твердил в микрофон артист.