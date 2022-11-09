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9 минут назад

В старом клипе Киркорова обнаружили «пророческий» подзатыльник Зеленскому

Lenta.ruиещё 2

Пользователи YouTube заметили подзатыльник, который нанес российский певец Филипп Киркоров будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Пророческий» кадр был заснят в 2009 году в клипе на песню «Просто подари». После слов «вызову весь мир на войну» украинский комик получает несильный удар по затылку от музыканта.

В частности, Ренат Хадарцев задался шутливым вопросом, знал ли Киркоров, что бьет президента Украины? Пользователь Шкурик раскритиковал Киркорова, отметив, что «надо было бить сильнее».

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Адилет Омуров счел подзатыльник «смачным». А lvan порассуждал, что «лучше бы президент Украины остался таким же человеком, как в клипе».

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