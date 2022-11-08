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11 минут назад

Блогера Даву уличили в пластических операциях на 2 млн рублей

Газета.Ru

Пластический хирург Дарья Фетисова в интервью Telegram-каналу «Звездач» заявила, что блогер Дава неоднократно менял свою внешность при помощи вмешательства медиков.

Блогера Даву уличили в пластических операциях на 2 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Давид сделал липомоделирование тела, выполнена липосакция с пересадкой жира в виде структурного объема живота. Также липосакция лица, которая, скорее всего, дополнялась филлерами, либо нитевыми методиками», — заверила Фетисова.

Она также предположила, что Дава воспользовался услугами мезотерапии и биоревитализации, чтобы уменьшить отечность на лице и улучшить качество кожи. По данным СМИ, блогер суммарно потратил на пластические операции около 2 млн рублей.

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