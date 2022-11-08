Роза Сябитова раскрыла правду о тайной связи с Сергеем Светлаковым

Роза Сябитова много лет участвовала в программе «Давай поженимся», из-за чего стала главной свахой страны. После объявления о закрытии шоу артистка продолжила работать на телевидении. Совсем недавно Сябитовой предложили участие в проекте на телеканале СТС «Маска. Танцы», в котором 60-летняя телеведущая отплясывала в костюме диско-шара.

Фото: Passion.ru Passion.ru

В прошлом выпуске шоу жюри рассекретили сваху, из-за чего та выбыла. Но, как призналась Роза Сябитова, в шоу ее привлекало не столько само участие, сколько особая связь с Сергеем Светлаковым, которая образовалась между ними в процессе.

Шоумен сидел в жюри проекта и с самого первого выпуска утверждал, что в костюме диско-шара скрывается именно Роза Сябитова. Коллеги его долго не поддерживали, но все же решили проверить его теорию. Сама сваха призналась, что и не подозревала, что Сергей так быстро узнает ее в образе.

«Мы с Сережей были вместе в нескольких проектах, но я даже не знала, что у него любовь ко мне. Даже он сам, наверно, этого не осознавал», - призналась Сябитова.

Отметим, что самая известная сваха страны была замужем дважды. В первый брак Роза Сябитова вступила в 1983 году, в котором у нее родилось двое детей. К сожалению, супруг телеведущей умер в результате инфаркта. После его смерти артистка приняла решение построить крепкую семью и найти мужчину, который сможет стать «капитаном ее корабля».