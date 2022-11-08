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22 минуты назад

Звезда "Моей прекрасной няни" Николаев принял постриг и стал монахом на Валааме

Газета.Ru

Актер Станислав Николаев, который запомнился россиянам по своей роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», в 2017 году принял постриг, развелся с женой и ушел в монастырь, пишет kp.ru.

Звезда "Моей прекрасной няни" принял постриг и стал монахом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, бывший актер оставил дочь Нику, чтобы жить и трудиться в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре.

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При постриге Николаев принял имя Анастасий и кардинально изменил свою внешность. Родители артиста не одобрили решение сына, отец Николаева назвал служение богу «не его историей».

«Это не его история. Он мужчина, и не владеть женщиной в его возрасте — нет, это не жизнь!» — посетовал отец звезды.

Экс-артист прислал матери фотографию и заявил, что у него растет борода. В ответ на это родительница призналась, что ее это не особо радует.

Шоу-бизнес,Станислав Николаев,
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