Появились детали пребывания Дорониной в доме престарелых

Стали известны условия нахождения актрисы Татьяны Дорониной в геронтологическом центре «Юго-Западный». Как сообщает Teleprogramma.pro, накануне появилась информация, что звезда театра и кино находится не в элитном пансионате в Барвихе, а в более скромном доме престарелых.

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Пребывание Дорониной в элитном заведении обходилось в 26 тыс. рублей в сутки. Услуги геронтологического центра оказались значительно дешевле — двухкомнатный номер с кухней, душем и санузлом стоит 25 тыс. рублей в месяц.

Напомним, что ранее источники из окружения актрисы рассказали, что Доронину без ее согласия отправили в дом престарелых. Знакомая артистки, которая пожелала сохранить свое имя в тайне, уверена, что ее обманом забрали из санатория, якобы для временного перевода в другой. Вместо этого родные отправили ее в дом престарелых.