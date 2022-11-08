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1 час назад

Юморист Дорохов предложил себя на место Павла Воли в Comedy Club

Газета.Ru

Актер и юморист Денис Дорохов прокомментировал уход Гарика Харламова из шоу Comedy Club. Этим он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Юморист Дорохов предложил себя на место Павла Воли в Comedy Club
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Комик Андрей Бебуришвили заменил Гарика Харламова в качестве ведущего программы. Дорохов пошутил, что Павла Волю тоже стоит «заменить». Он предложил свою кандидатуру на пост нового ведущего Comedy Club.

«А что, у меня тоже лицо подонка, не гламурного, но все же… И в конце концов, Эльвира, я люблю тебя!» — заявил Дорохов.

Актер предложил поклонникам писать «Дороху дорогу!» под постами Воли в социальных сетях.

Ведущий Comedy Club воспринял призыв с юмором. Воля опубликовал снимки со всех проектов, в которых участвует, но свое лицо заменил на фото Дорохова.

Шоу-бизнес,Денис Дорохов,Гарик Харламов,
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