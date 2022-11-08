Попросивший убежища в России немецкий рэпер объяснился

Рэперу Shokk (настоящее имя Дмитрий Бамберг) грозит три года тюрьмы в Германии за поддержку российской спецоперации на Украине. Как сообщает Readovka, причиной стали его посты в соцсетях, на которые обратили внимание либеральные СМИ.

Фото: соцсети соцсети

С начала спецоперации Бамберг не скрывал свою позицию относительно спецоперации и поддерживал российских бойцов. В том числе и финансово — публикации об этом и стали причиной обращения Meduza, BBC и Медиазоны (все СМИ признаны в России иноагентами), а также различных пользователей Twitter в немецкий Следственный комитет. Правоохранители увидели в этом противозаконные деяния и возбудили уголовное дело.

Shokk подчеркнул, что поддерживает Россию не просто так — у него много родственников на Украине и он из первых источников узнает об обстановке и действиях киевского режима в стране.

«Половина моей семьи с Украины. Я из личных самых близких источников знал, что там происходило и в 40-х, и в 90-х, и в 2014, соответственно и о том, что происходит сейчас» — рассказал Дмитрий.