Почему у Майкла Джексона белые дети

Вся жизнь Майкла Джексона прошла под прицелом камер, но покоя ему не дают и после смерти. Над тайнами поп-короля, вставшими в один ряд с загадкой Бермудского треугольника, человечество бьется до сих пор. Неудивительно, что ажиотаж затронул и наследников певца. Поклонников волнует вопрос: почему у темнокожего Джексона («побелел» он из-за витилиго) родились дети со светлой кожей?

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Майкл Джексон становился отцом трижды. В браке с медсестрой Дебби Роу у него родились сын Принц I и дочь Пэрис. После развода благодаря услугам анонимной суррогатной матери на свет появился Принц II. В 2015 году младший наследник сменил имя на Биги, но в итоге стал известен под прозвищем Бланкет (от англ. blanket — покрывало). Дело в том, что Майкл при жизни старательно оберегал младшенького от внимания назойливых папарацци, поэтому нередко скрывал его лицо с помощью подручных средств.

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Но если вам повезло родиться в семье легендарного поп-исполнителя, никакая маскировка не спрячет от сплетен и слухов. Тем более если цвет вашей кожи другой, нежели чем цвет кожи отца и многочисленных родственников из клана Джексон. Принц, Пэрис и Биги были жертвами пересудов с рождения. Однако ответ на загадку лежит на поверхности: все дело в генетике.

Среди представителей европеоидной расы внешние признаки передаются через мужчин, а у негроидной расы — через женщин. Мать Принца и Пэрис — нордическая блондинка Дебби Роу. Сам Майкл являлся носителем хромосом двух рас: среди его предков были люди со светлой кожей. По итогу «белые» хромосомы доминировали в паре Майкла и Дебби, поэтому дети родились светлокожими. Суррогатная мать Биги, судя по всему, тоже была белой.

Примечательно, что и у других родственников Майкла имелись внешние признаки, обычно присущие представителям европеоидной расы. Старший брат поп-короля Тито Джексон в одном из интервью рассказывал: «У меня есть дядя, который женился на белой девушке, у них трое детей. Двое из них белые, а один — темнокожий. В школе многие даже не подозревают, что они родственники».

К тому же у отца Майкла был светло-зеленый цвет глаз, поскольку сам Джексон-старший являлся носителем хромосом негроидной и европеоидной рас. Схожий цвет радужки достался его внучке Пэрис, Биги же получил в наследство карие глаза Майкла. «Эти глаза не лгут. В них я снова и снова вижу Майкла», — говорил Тито Джексон. В общем, гены — штука сложная. Ни один специалист не даст гарантий, как будет выглядеть ребенок пары, в родословной которой намешан целый форшмак из представителей разных рас.

Кому приписывали отцовство детей Майкла Джексона

Происхождение наследников поп-короля — отдельный сорт удовольствия и подкласс конспирологических теорий. Ходили слухи, что Майкл вообще не мог иметь детей. Якобы его отец Джозеф Джексон так переживал за половое созревание сына, из-за которого у того вылезут прыщи и огрубеет голос, что колол ему гормональные инъекции. Это привело к химической кастрации певца, как уверял в 2018 году его личный врач Конрад Мюррей. Тайну кардиолог раскрыл после смерти Джексона-старшего и пожелал ему «найти искупление в аду».

Биологическое отцовство детей Джексона приписывали самым разным мужчинам, а некоторые и сами предлагали свои кандидатуры на роль. В 2013 году актер Марк Лестер заявил, что все три ребенка Майкла на самом деле были зачаты от него. При жизни Лестер дружил с Джексоном и, по его словам, великодушно пожертвовал тому свою сперму, чтобы поп-король наконец обзавелся наследниками. Марк даже согласился сделать ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту, но до анализов дело так и не дошло.

Отцовство приписывали и дерматологу Арнольду Кляйну, у которого Джексон лечил витилиго. Тот подогревал слухи, публикуя в соцсетях свои фотографии с Принцем и сопровождая их многозначительной подписью: «Хммм». В 2015 году Кляйн умер, но список потенциальных отцов продолжил расти.

Самая безумная теория гласит, что настоящий отец Пэрис — Маколей Калкин, которого Джексон считал самым красивым парнем во вселенной, поэтому попросил стать донором спермы. Не беремся судить о внешности Маколея, но их близкая дружба с Майклом — неоспоримый факт. Калкин стал крестным отцом Пэрис, а уже потом фанаты приписали ему биологическое отцовство. Актер до сих пор проводит много времени с крестницей: в 2017 году они сделали одинаковые татуировки с изображением серебряных ложек. Для 26-летнего на тот момент Маколея это была первая тату, на которую он согласился в знак дружбы с Пэрис.

В этом году наследнице Джексона исполнилось 24 года, за которые она успела сняться в разных сериалах, подписать контракт с модельным агентством IMG Models и выпустить сингл. От журналистов Пэрис не скрывается и постоянно ходит на светские мероприятия: недавно она посетила вечеринку по случаю Хэллоуина в Лос-Анджелесе, на которой позировала в костюме Назгула. Да, она еще и фанатка «Властелина колец» Джона Толкина. Когда на реконструкцию?