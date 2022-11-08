Гарик Харламов отреагировал на слухи об эмиграции

На слухи об эмиграции отреагировал юморист Гарик Харламов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что отдыхает в санатории на черноморском побережье.

Фото: Мослента Мослента

«Всем, кто переживал, где я. Я в санатории. Как говорится, первый день на пенсии», — пошутил комик.

Харламов добавил, что собирается посетить процедуры и у него все хорошо.