В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
17 минут назад

Киркоров объяснил свой выход на сцену в прозрачных лосинах

Lenta.ruиещё 1

Российский певец Филипп Киркоров объяснил свой выход на сцену в откровенном образе, который стал предметом обсуждений в соцсетях. Пост на эту тему опубликован на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Киркоров объяснил свой выход на сцену в прозрачных лосинах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поп-исполнитель выступил на концерте в Алма-Ате в прозрачном костюме, состоящем из лонгслива и лосин, на которые нанесен черный орнамент. По словам артиста, на самом деле он должен был появиться перед публикой шоу в кожаных шортах, однако команда стилистов забыла передать ему данный предмет гардероба во время переодевания между песнями.

«Моя команда — настоящие хулиганы (...) Выпустили меня, грешника, к поклонникам, оставив без шортов перед тем, как идти в зал. Шутки шутками. Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безвыходном положении. Но Show must go on», — заявил музыкант в описании к публикации.

Однако поклонники назвали оправдание Киркорова обманом в комментариях под указанным постом. «Не поверю, что все случилось без вашего ведома», «Вообще не смешно, в таком возрасте так вести себя безнравственно», «Филипп, признайтесь, это же вы сами придумали», «Держали бы марку», «Дурдом», «Испанский стыд», — высказывались фанаты.

В сентябре Филипп Киркоров раскрыл свой самый главный грех. Поп-исполнитель поведал, что не может отказывать себе во вредной пище, из-за чего поправляется.

«Главный мой грех — это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь! Увы, я люблю поесть. Я борюсь с обжорством всю свою жизнь», — пожаловался он.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители