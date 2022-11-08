Киркоров оправдался за выступление в трусах и колготках

Певец Филипп Киркоров продолжает выступать со своими концертами. Недавно он вышел на сцену Ташкента, а сейчас артист появился в Алма-Ате.

Фото: www.womanhit.ru www.womanhit.ru

Исполнитель предстал перед публикуй в необычном образе, который поразил зрителей в зале. Дело в том, что Киркоров вышел на сцену в нижнем белье, а на него надел лишь капроновые колготки.

Филипп танцевал, но казалось, что ему неловко находиться в данном образе. А затем артист спустился к зрителям. Пользователи Сети отметили, что удивлены поведению знаменитости.

«Филя уже не тот», «Пусть выздоравливает», «Ну и шок» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали они под видео в этом наряде.