Киркоров оправдался за выступление в трусах и колготках

Певец Филипп Киркоров продолжает выступать со своими концертами. Недавно он вышел на сцену Ташкента, а сейчас артист появился в Алма-Ате.
Исполнитель предстал перед публикуй в необычном образе, который поразил зрителей в зале. Дело в том, что Киркоров вышел на сцену в нижнем белье, а на него надел лишь капроновые колготки.
Филипп танцевал, но казалось, что ему неловко находиться в данном образе. А затем артист спустился к зрителям. Пользователи Сети отметили, что удивлены поведению знаменитости.
«Филя уже не тот», «Пусть выздоравливает», «Ну и шок» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали они под видео в этом наряде.
Спустя время певец заявил, что таким образом его разыграл коллектив. «Меня практически раздели на песне „В саду Эдемовом“. Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал. Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам. На этот раз разыграли карту „Голый король“, оставив меня без шортов ровно перед тем, как мне идти в зал», — написал Киркоров в своем блоге. Исполнитель уже пообещал «сделать ответчику».