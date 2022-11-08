Раскрыт размер материальной помощи Пугачевой в Израиле

Певица Алла Пугачева и ее дети получают в Израиле «корзину абсорбции» — денежную помощь репатриантам, которая предназначена на первоначальном этапе после переезда. Как пишет «Дни.ру», она включает в себя прожиточное пособие на протяжении первых шести месяцев и дотации на аренду жилья.

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Известно, что Пугачева стала гражданкой Израиля 22 мая 2022 года, получив паспорт в Иерусалиме. Израильские власти выделили исполнительнице примерно 19 тысяч шекелей (341 тысяча рублей по текущему курсу). Близняшки Лиза и Гарри получат в сумме за полгода 7399 шекелей каждый (128 тысяч рублей). При этом если Пугачева покинет Израиль более чем на три месяца, то сразу же лишится всех выплат и пособий.