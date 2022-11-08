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51 минуту назад

Журналистка Жигалова заявила, что у Лолиты есть молодой бойфренд

Газета.Ruиещё 1

Журналистка Алена Жигалова рассказала о некоторых подробностях новых отношений певицы Лолиты Милявской в новом выпуске своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Журналистка Жигалова заявила, что у Лолиты есть молодой бойфренд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам блогерши, Лолита сама рассказала ей о том, что уже некоторое время встречается с новым мужчиной.

«Мужик, кстати, какой-то молодой, судя из разговора. Мне не удалось узнать имя, но Лолита счастлива, полна сил и энергии», — говорит Жигалова в кадре.

Как объяснила журналистка, для нее стало внезапным заявление певицы, поскольку личность избранника она тщательно скрывает.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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