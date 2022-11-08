Журналистка Жигалова заявила, что у Лолиты есть молодой бойфренд

Журналистка Алена Жигалова рассказала о некоторых подробностях новых отношений певицы Лолиты Милявской в новом выпуске своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

По словам блогерши, Лолита сама рассказала ей о том, что уже некоторое время встречается с новым мужчиной.