Маковецкий отреагировал на слухи о пьяной драке с Максаковой

Актёр Сергей Маковецкий опроверг информацию о пьяной драке со своей коллегой, 82-летней Людмилой Максаковой на борту воздушного судна, летевшего из Москвы в Новосибирск. По словам 64-летнего артиста, в полёте никаких конфликтов с его участием не было, а распространённая актёром Станиславом Садальским информация — это не более, чем сплетня, сообщает «КП — Новосибирск».

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В полёте ничего не было! Это не более, чем сплетня! — заверил Сергей Маковецкий.

В свою очередь, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что никаких заявлений о происшествиях на борту самолёта ни от авиакомпании, ни от командира воздушного судна, ни от Людмилы Максаковой не поступало.

Ранее в своём Telegram-канале «Стас уполномочен заявить» актёр Станислав Садальский сообщил о том, что якобы Сергей Маковецкий устроил пьяный дебош на борту самолёта из Москвы до Новосибирска. По его словам, Маковецкий подрался с актрисой Людмилой Максаковой, причиной инцидента якобы стала личная неприязнь актера.