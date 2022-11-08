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1 час назад

Актёр Маковецкий открестился от пьяной драки с Максаковой на борту самолёта

News.ru

Актёр Сергей Маковецкий опроверг информацию о пьяной драке со своей коллегой, 82-летней Людмилой Максаковой на борту воздушного судна, летевшего из Москвы в Новосибирск. По словам 64-летнего артиста, в полёте никаких конфликтов с его участием не было, а распространённая актёром Станиславом Садальским информация — это не более, чем сплетня, сообщает «КП — Новосибирск».

Маковецкий отреагировал на слухи о пьяной драке с Максаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полёте ничего не было! Это не более, чем сплетня! — заверил Сергей Маковецкий.

В свою очередь, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что никаких заявлений о происшествиях на борту самолёта ни от авиакомпании, ни от командира воздушного судна, ни от Людмилы Максаковой не поступало.

Ранее в своём Telegram-канале «Стас уполномочен заявить» актёр Станислав Садальский сообщил о том, что якобы Сергей Маковецкий устроил пьяный дебош на борту самолёта из Москвы до Новосибирска. По его словам, Маковецкий подрался с актрисой Людмилой Максаковой, причиной инцидента якобы стала личная неприязнь актера.

12 октября житель Читы получил штраф в 650 тысяч рублей за пьяный дебош во время рейса Екатеринбург — Чита. Хулиган нецензурно оскорблял пассажиров и экипаж воздушного судна, а также избил бортпроводника.

Шоу-бизнес,Людмила Максакова,Сергей Маковецкий,
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