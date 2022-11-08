Харламов рассказал о пропуске съемок в популярном ток-шоу

Российский комик Гарик Харламов рассказал, что в начале карьеры однажды проспал съемки в популярном ток-шоу «Принцип домино» после того, как пообещал ведущей проекта Елене Ханге поучаствовать в программе. Историей о том, как он пропустил съемки, юморист поделился в шоу «Надкаст», выпуск которого вышел на YouTube.

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По словам Харламова, он дал обещание Ханге прийти на съемки, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

«Я был очень добрый, я сказал: "Да, хорошо, я приду". Естественно, на следующий день я забыл об этом *** [вообще], просто сразу. А она-то нет. Она-то не забыла», — отметил комик и указал, что в то время у него не было сотрудника, который бы занимался его рабочим графиком.

В ночь перед съемками «Принципа домино» юморист был на вечеринке, после чего пришел домой только под утро и крепко уснул. Ханга несколько раз звонила Харламову и спрашивала, где он находится. По словам комика, он заверял ведущую, что едет на съемки, однако делал это практически в спящем состоянии, не осознавая своих слов. В какой-то момент он сообщил собеседнице, что пропустит съемки, поскольку заболел.

«На повороте с Академика Королева резко заболел. И все. И положил трубку», — со смехом вспомнил шоумен.

Харламов добавил, что спустя несколько лет снова увиделся с Хангой, однако ведущая не сердилась на него из-за того, что он пропустил съемки. Он также объяснил, что изначально не хотел участвовать в ток-шоу из-за его формата и темы выпуска.