Солист Little Big пожаловался на безденежье после переезда в США

Солист российской группы Little Big Илья Прусикин пожаловался на падение доходов после переезда из России в США. Как пишет портал Prozvezd.info, музыкант теперь не в состоянии материально помогать близким, в том числе своей бывшей жене Ирине Смелой и сыну Добрыне.

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«Мне говорят: "Ты не высылаешь деньги на помощь". У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то», — высказался он.

Прусикин также отметил, что собирается вернуться в Россию через 10-15 лет, поскольку любит свою родину.