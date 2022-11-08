Солист Little Big пожаловался на безденежье после переезда в США

Солист российской группы Little Big Илья Прусикин пожаловался на падение доходов после переезда из России в США. Как пишет портал Prozvezd.info, музыкант теперь не в состоянии материально помогать близким, в том числе своей бывшей жене Ирине Смелой и сыну Добрыне.
«Мне говорят: "Ты не высылаешь деньги на помощь". У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то», — высказался он.
Прусикин также отметил, что собирается вернуться в Россию через 10-15 лет, поскольку любит свою родину.
Напомним, что летом 2022 года участники Little Big переехали в США. Коллектив планировал гастрольный тур по городам Соединенных Штатов, однако билеты на него не удалось продать. Кроме того, музыканты лишились доходов от частных корпоративов — ранее за выступления на подобных мероприятиях они получали около 60 тыс. евро.