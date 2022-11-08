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4 минуты назад

Киркоров шокировал зрителей в Казахстане концертным образом

Никита Бородкин

Певец Филипп Киркоров 5 ноября выступил в Астане в рамках своего тура. Как сообщает «МК», во время мероприятия поп-король в очередной раз удивил публику своим необычным подходом к выбору одежды — он вышел на сцену в плотно обтягивающих ноги колготках.

Киркоров шокировал зрителей в Казахстане концертным образом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступление проходило в Центральном концертном зале «Казахстан». Во время одного из номеров Киркоров появился перед зрителями в пестрых колготках. Пользователи Сети иронично отметили, что, скорее всего, Киркоров забыл остальную часть костюма в гримерной.

Напомним, что ранее в социальных сетях исполнитель опубликовал свежие фотографии из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах. Одновременно с этим телеведущая Виктория Боня рассказала, что незадолго до отъезда из ОАЭ исполнитель подрался с неизвестной женщиной на закрытой вечеринке.

Сам Киркоров никак не отреагировал на эту информацию, но намекнул, что выходки звезды проекта «Дом-2» закончатся для нее плохо.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,Филипп Киркоров,
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