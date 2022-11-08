Ведущий "Дома-2" Кадони довел экс-возлюбленную Тимати Шишкову до слез

Программа является телевизионной адаптации игры «Мафия». В ней герои должны понять, кто является «наследником», а кто — «самозванцем». Каждый из участников должен рассказать о своих предположениях во время игры. В первом выпуске ими поделилась Шишкова, которая ранее молчала. Это заметил Кадони и пошутил про то, что девушка «первый раз заговорила». Подколка довела модель до слез.