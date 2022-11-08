Ведущий "Дома-2" Кадони довел экс-возлюбленную Тимати Шишкову до слез

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони высмеял модель Алену Шишкову в шоу «Наследники и самозванцы». Об этом сообщает Super.
Программа является телевизионной адаптации игры «Мафия». В ней герои должны понять, кто является «наследником», а кто — «самозванцем». Каждый из участников должен рассказать о своих предположениях во время игры. В первом выпуске ими поделилась Шишкова, которая ранее молчала. Это заметил Кадони и пошутил про то, что девушка «первый раз заговорила». Подколка довела модель до слез.
Кадони подошел к плачущей девушке, чтобы обсудить произошедшее. Шишкова призналась, что подобный формат не для нее, так как она не любит обсуждать незнакомцев.
«Я же не на «Доме-2». Я просто не хочу, чтобы моя дочь Алиса потом смотрела и говорила, что я сумасшедшая, потому что не умею разговаривать. Нельзя же настолько сильно стебаться», — посетовала Шишкова.