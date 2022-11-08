"Подлый человек": Боня раскритиковала Собчак

"Если предположить, что она виновата и что она вымогала деньги, - значит, она занималась этим на протяжении многих лет. И на протяжении многих лет это было известно. Просто сейчас она стала неудобной, и ее решили "заткнуть", потому что слишком разговорилась", - считает Боня.