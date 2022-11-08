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18 минут назад

Виктория Боня заявила, что Собчак "сделала ей много плохого"

Газета.Ru

Телеведущая Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro высказалась по поводу отъезда Ксении Собчак в Литву и возможном участии журналистки в уголовном деле о вымогательстве.

"Подлый человек": Боня раскритиковала Собчак
Фото: ТАССТАСС

"Если предположить, что она виновата и что она вымогала деньги, - значит, она занималась этим на протяжении многих лет. И на протяжении многих лет это было известно. Просто сейчас она стала неудобной, и ее решили "заткнуть", потому что слишком разговорилась", - считает Боня.

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Телеведущая объяснила, что и сама конфликтовала с коллегой. По словам звезды, Собчак "сделала ей много плохого". Однако Боня уточнила, что не собирается злорадствовать, а лишь будет наблюдать, сможет ли такой "подлый и нечистый человек" справиться с ситуацией.

Ксения Собчак в конце октября покинула Россию. Это произошло на фоне судебных разбирательств с ее коммерческим директором Кириллом Сухановым, которого 26 октября Тверской суд Москвы поместил под арест до 24 декабря. Вместе с экс-главредом Tatler Арианом Романовским его подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Виктория Боня,Ксения Собчак,Ростех,
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