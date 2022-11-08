"Подлый человек": Боня раскритиковала Собчак

Телеведущая Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro высказалась по поводу отъезда Ксении Собчак в Литву и возможном участии журналистки в уголовном деле о вымогательстве.
"Если предположить, что она виновата и что она вымогала деньги, - значит, она занималась этим на протяжении многих лет. И на протяжении многих лет это было известно. Просто сейчас она стала неудобной, и ее решили "заткнуть", потому что слишком разговорилась", - считает Боня.
Телеведущая объяснила, что и сама конфликтовала с коллегой. По словам звезды, Собчак "сделала ей много плохого". Однако Боня уточнила, что не собирается злорадствовать, а лишь будет наблюдать, сможет ли такой "подлый и нечистый человек" справиться с ситуацией.
Ксения Собчак в конце октября покинула Россию. Это произошло на фоне судебных разбирательств с ее коммерческим директором Кириллом Сухановым, которого 26 октября Тверской суд Москвы поместил под арест до 24 декабря. Вместе с экс-главредом Tatler Арианом Романовским его подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.