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33 минуты назад

Максим Галкин пришел в гости к Лайме Вайкуле

Елена Прошина

Юморист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) нанёс визит певице Лайме Вайкуле. Об этом сообщает Popcake.tv.

Галкин пришел в гости к Вайкуле
Фото: 

В последнее время Галкин снизил свою активность в социальных сетях, ограничиваясь новостями о своем гастрольном туре. Но в этот раз артисты выложили свои совместные фото.

скриншот

Отметим, что к Вайкуле Галкин в этот раз пришёл один – в последнее время Пугачёву редко видят на публике. По слухам, это связано с тем, что она решает вопросы с документами.

В сентябре Алла Пугачёва попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за её супругом Максимом Галкиным. Она заявила, что солидарна со своим мужем и считает его «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». Впрочем, в Кремле на её просьбу никак не отреагировали.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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