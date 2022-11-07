Галкин пришел в гости к Вайкуле

Юморист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) нанёс визит певице Лайме Вайкуле. Об этом сообщает Popcake.tv.

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В последнее время Галкин снизил свою активность в социальных сетях, ограничиваясь новостями о своем гастрольном туре. Но в этот раз артисты выложили свои совместные фото.

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Отметим, что к Вайкуле Галкин в этот раз пришёл один – в последнее время Пугачёву редко видят на публике. По слухам, это связано с тем, что она решает вопросы с документами.