Галкин пришел в гости к Вайкуле

Юморист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) нанёс визит певице Лайме Вайкуле. Об этом сообщает Popcake.tv.
В последнее время Галкин снизил свою активность в социальных сетях, ограничиваясь новостями о своем гастрольном туре. Но в этот раз артисты выложили свои совместные фото.
Отметим, что к Вайкуле Галкин в этот раз пришёл один – в последнее время Пугачёву редко видят на публике. По слухам, это связано с тем, что она решает вопросы с документами.
В сентябре Алла Пугачёва попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за её супругом Максимом Галкиным. Она заявила, что солидарна со своим мужем и считает его «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». Впрочем, в Кремле на её просьбу никак не отреагировали.