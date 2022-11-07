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21 минуту назад

Жена Маковецкого опровергла слухи об его авиадебоше с Максаковой

Елена Прошина

Жена артиста Сергея Маковецкого Елена в беседе с «РЕН ТВ» опровергла слухи об устроенном им и актрисой Людмилой Максаковой авиадебоше. Она назвала эти сообщения «бредом».

Жена Маковецкого ответила на слухи о его авиадебоше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никакого скандала у них нет. У них прекрасные отношения. Это бред какой-то», — сказала Маковецкая.

Ранее актер Станислав Садальский сообщил, что Маковецкий и Максакова устроили скандал в самолете до Новосибирска. Он отмечал, что актеры летели туда на гастроли.

Садальский обозначил их в качестве «ненавидящих друг друга народных артистов», которые вновь «сцепились в рукопашной схватке». По словам актера, Маковецкий находился в состоянии алкогольного опьянения, а Максакова пыталась его успокоить.

Садальский утверждал, что в театре имени Евгения Вахтангова даже уже начали готовить документы на увольнение устроившего авиадебош артиста, но эта информация так и не нашла до сих пор официального подтверждения.

Шоу-бизнес,Людмила Максакова,Сергей Маковецкий,Станислав Садальский,
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