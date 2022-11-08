В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
27 минут назад

Стали известны дата и место похорон основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова

Lenta.ruиещё 7

Стали известны дата и место похорон основателя группы «Ласковый май» и автора хитов коллектива Сергея Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на помощника композитора Рината Масягутова.

Стали известны дата и место похорон основателя «Ласкового мая»
Фото: ТАССТАСС

Кузнецова похоронят в воскресенье, 13 ноября, в Оренбурге.

«Прощание и похороны пройдут в воскресенье. Похоронный зал в городе Оренбурге на улице Монтажников, 29Б. Название кладбища сейчас не могу сказать — завтра решится», — рассказал Масягутов, подчеркнув, что причины смерти основателя группы до сих пор неизвестны.

О смерти 59-летнего создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова стало известно в понедельник, 7 ноября.

В период своей творческой деятельности композитор также основал группы «Стекловата», «Мама», «Чернила для пятого класса», «Новые формы» и Spice boys. «Ласковый май» он покинул в 1989 году. Вскоре у него начались конфликты с продюсером группы Андреем Разиным.

Незадолго до смерти, 8 октября, Ставропольский краевой суд отменил решение о правах Разина на песни «Ласкового мая». Таким образом, было аннулировано решение суда 2005 года, по которому все права на 27 хитов коллектива перешли от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру.

Шоу-бизнес,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители