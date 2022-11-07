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1 час назад

Безрукова ответила на обвинения в обмане прораба при ремонте

Газета.Ruиещё 1

Прораб обвинил актрису Ирину Безрукову в том, что она якобы не заплатила за ремонт трехкомнатной квартиры в Москве. Об этом сообщает Life.ru.

Ирину Безрукову обвиняют в том, что она не заплатила за ремонт квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Строитель Иван Димитров заявил, что дизайнер, нанятая Безруковой, вносила в проект много правок, в результате чего оказалось, что размеры кухни не соответствуют размерам заказанной мебели. После переделывания актриса отказалась от услуг бригады и не заплатила 600 тыс. руб., утверждает он.

Прораб обратился в суд, однако получил встречный иск за-за якобы некачественного ремонта, в 2020 году проиграл дело и остался должен 2,8 млн руб. Экспертизу Димитров считает сфальсифицированной.

Сама Безрукова считает, что проблема в том, что у ремонта не было юридического сопровождения.

«Все решения вступили в законную силу, а прораб Иван стал резко избегать публичности и общения с приставом-исполнителем. Однако это уже уголовно наказуемые деяния, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом (статья 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»)», — уточила она. «У меня совет для всех, кто намерен начать большой ремонт: желательно еще до его начала договориться о юридическом сопровождении ремонта. Это позволит избежать многих проблем: потери времени, затягивания сроков и денежных потерь», — заключила звезда.

Шоу-бизнес,Ирина Безрукова,
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