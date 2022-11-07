Ирину Безрукову обвиняют в том, что она не заплатила за ремонт квартиры

«Все решения вступили в законную силу, а прораб Иван стал резко избегать публичности и общения с приставом-исполнителем. Однако это уже уголовно наказуемые деяния, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом (статья 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»)», — уточила она. «У меня совет для всех, кто намерен начать большой ремонт: желательно еще до его начала договориться о юридическом сопровождении ремонта. Это позволит избежать многих проблем: потери времени, затягивания сроков и денежных потерь», — заключила звезда.