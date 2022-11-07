Ирину Безрукову обвиняют в том, что она не заплатила за ремонт квартиры

Прораб обвинил актрису Ирину Безрукову в том, что она якобы не заплатила за ремонт трехкомнатной квартиры в Москве. Об этом сообщает Life.ru.
Строитель Иван Димитров заявил, что дизайнер, нанятая Безруковой, вносила в проект много правок, в результате чего оказалось, что размеры кухни не соответствуют размерам заказанной мебели. После переделывания актриса отказалась от услуг бригады и не заплатила 600 тыс. руб., утверждает он.
Прораб обратился в суд, однако получил встречный иск за-за якобы некачественного ремонта, в 2020 году проиграл дело и остался должен 2,8 млн руб. Экспертизу Димитров считает сфальсифицированной.
Сама Безрукова считает, что проблема в том, что у ремонта не было юридического сопровождения.
«Все решения вступили в законную силу, а прораб Иван стал резко избегать публичности и общения с приставом-исполнителем. Однако это уже уголовно наказуемые деяния, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом (статья 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»)», — уточила она. «У меня совет для всех, кто намерен начать большой ремонт: желательно еще до его начала договориться о юридическом сопровождении ремонта. Это позволит избежать многих проблем: потери времени, затягивания сроков и денежных потерь», — заключила звезда.