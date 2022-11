Солист Backstreet Boys Ник Картер заплакал на концерте из-за смерти брата

Артист выступил на сцене в рамках гастрольного тура через несколько часов после того, как узнал о трагедии в семье. Картер начал эмоционально петь хит группы «Show Me The Meaning of Being Lonely», но не смог закончить композицию. Музыкант начал плакать. Его коллеги по коллективу поддержали мужчину и обняли его.