В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
15 минут назад

Солист Backstreet Boys Ник Картер заплакал на концерте из-за смерти брата

Газета.Ru

Солист Backstreet Boys Ник Картер расплакался на концерте в Лондоне из-за смерти его младшего брата Аарона. Об этом сообщает Deadline.

Солист Backstreet Boys Ник Картер заплакал на концерте из-за смерти брата
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист выступил на сцене в рамках гастрольного тура через несколько часов после того, как узнал о трагедии в семье. Картер начал эмоционально петь хит группы «Show Me The Meaning of Being Lonely», но не смог закончить композицию. Музыкант начал плакать. Его коллеги по коллективу поддержали мужчину и обняли его.

«Мы выросли все вместе. Были взлеты и падения. Мы потеряли одного из членов нашей семьи. Младший брат Ника Аарон умер вчера в 34 года», — заявил участник группы Кевин Ричардсон.

Аарон Картер умер 5 ноября. Его тело нашли в доме в Ланкастере. Причина смерти не уточнялась.

Шоу-бизнес,Аарон Картер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители