Солист Backstreet Boys Ник Картер заплакал на концерте из-за смерти брата

Солист Backstreet Boys Ник Картер расплакался на концерте в Лондоне из-за смерти его младшего брата Аарона. Об этом сообщает Deadline.
Артист выступил на сцене в рамках гастрольного тура через несколько часов после того, как узнал о трагедии в семье. Картер начал эмоционально петь хит группы «Show Me The Meaning of Being Lonely», но не смог закончить композицию. Музыкант начал плакать. Его коллеги по коллективу поддержали мужчину и обняли его.
«Мы выросли все вместе. Были взлеты и падения. Мы потеряли одного из членов нашей семьи. Младший брат Ника Аарон умер вчера в 34 года», — заявил участник группы Кевин Ричардсон.
Аарон Картер умер 5 ноября. Его тело нашли в доме в Ланкастере. Причина смерти не уточнялась.