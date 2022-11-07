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47 минут назад

Селена Гомес высмеяла обвинения в игнорировании подруги-донора

Lenta.ruиещё 2

Певица Селена Гомес дала пожертвовавшей ей почку актрисе Франсии Райзе понять, что сейчас знать ее не хочет. Она высмеяла обвинения в игнорировании подруги-донора в TikTok, передает Daily Mail.

Селена Гомес высмеяла обвинения в игнорировании подруги-донора
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2017 году Райза согласилась стать донором для Гомес, у которой отказали почки из-за волчанки. Однако отношения подруг испортились через год после трансплантации почки: Франсия заявляла, что Селена после операции якобы вела нездоровый образ жизни и употребляла алкоголь. В вышедшем недавно на Apple TV+ документальном фильме «Селена Гомес: мой разум и я» певица подробно рассказала о своих проблемах со здоровьем, но не упомянула Райзу.

Кроме того, в новом интервью для Rolling Stone Гомес назвала певицу Тейлор Свифт своей единственной подругой-знаменитостью. Франсия Райза сразу же отреагировала на отказ подруги говорить о ней: через день после выхода фильма она отписалась от социальных сетей Гомес, а у себя на странице назвала слова бывшей подруги о Тейлор «интересными».

Селена Гомес, в свою очередь, заметила в TikTok видео, в котором ее обвинили в игнорировании Франсии в фильме.

«Простите, что не упомянула всех людей, которых знаю», — сыронизировала она.

Перед премьерой этого фильма Селена Гомес заявила, что признание в биполярном расстройстве придало ей сил. По словам певицы, ей всегда было сложно контролировать эмоции и она была рада, когда узнала свой диагноз и поняла, что с этим можно работать.

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