Виктория Боня заявила, что не знала, кто такая Наргиз

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась, что не знала, кто такая певица Наргиз, во время скандала с Филиппом Киркоровым. Об этом она сообщила в беседе с Telegram-каналом «НЕОПРА, БЛИН!».

«Люди пишут: «Если бы ты видела, что она говорила про Россию, он правильно сказал», — отметила Боня.

Ведущая добавила, что не получила благодарностей от Наргиз, так как они незнакомы лично.

«Я ее знать не знаю. Я не знала, про кого шла речь», — заявила блогерша.