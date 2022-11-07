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1 час назад

Виктория Боня заявила, что не знала, кто такая Наргиз

Газета.Ru

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась, что не знала, кто такая певица Наргиз, во время скандала с Филиппом Киркоровым. Об этом она сообщила в беседе с Telegram-каналом «НЕОПРА, БЛИН!».

«Люди пишут: «Если бы ты видела, что она говорила про Россию, он правильно сказал», — отметила Боня.

Ведущая добавила, что не получила благодарностей от Наргиз, так как они незнакомы лично.

«Я ее знать не знаю. Я не знала, про кого шла речь», — заявила блогерша.

По словам Бони, только потом ей рассказали, что негатив Киркорова в адрес Наргиз был произнесен на родине певицы и «никто в зале не возмутился».

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