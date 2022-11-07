Роза Сябитова рассказала о тайной любви Светлакова к ней

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова поделилась впечатлениями от участия в шоу «Маска. Танцы». Об этом она рассказала в беседе с изданием «СтарХит».

«Мой респект и уважуха Светлакову, который на первой же программе поставил точку: как сказал, что Дискошар — Роза, так все, дальше можно было не гадать», — заявила сваха.

Также ведущая рассказала о тайной симпатии актера к ней. По словам Сябитовой, она участвовала в нескольких проектах со Светлаковым, но даже не подозревала о его «такой любви» к ведущей.