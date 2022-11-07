В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
12 минут назад

Роза Сябитова рассказала о тайной любви Светлакова к ней

Газета.Ru

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова поделилась впечатлениями от участия в шоу «Маска. Танцы». Об этом она рассказала в беседе с изданием «СтарХит».

Роза Сябитова рассказала о тайной любви Светлакова к ней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сябитова высоко оценила работу члена жюри Сергея Светлакова.

«Мой респект и уважуха Светлакову, который на первой же программе поставил точку: как сказал, что Дискошар — Роза, так все, дальше можно было не гадать», — заявила сваха.

Также ведущая рассказала о тайной симпатии актера к ней. По словам Сябитовой, она участвовала в нескольких проектах со Светлаковым, но даже не подозревала о его «такой любви» к ведущей.

«Даже он сам, наверно, этого не осознавал», — отметила Сябитова.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Сергей Светлаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители