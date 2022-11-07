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20 минут назад

Spice Girls воссоединились на праздновании 50-летия Джери Хорнер

Газета.Ru

Экс-участницы поп-группы Spice Girls встретились на праздновании дня рождения Джери Хорнер. Фотографии с вечеринки появились на Daily Mail.

Spice Girls воссоединились на праздновании 50-летия Джери Хорнер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В августе Джинджер Спайс исполнилось 50 лет, и она планировала устроить вечеринку в сентябре, но отложила ее из-за смерти королевы Елизаветы II. В прошедшие выходные Джери наконец-то с размахом отпраздновала юбилей в своем поместье в Оксфордшире. Почетными гостями вечеринки стали подруги по Spice Girls — Виктория Бекхэм, Эмма Бантон и Мелани Чисхолм. Пятая участница герлз-бэнда Мелани Браун не смогла присоединиться к подругам по семейным обстоятельствам.

На сцену экс-перчинки, несмотря на ожидания многих, не вышли, но пели и танцевали под собственные хиты — Say You'll Be There и Wannabe. Позже Виктория Бекхэм поделилась кадрами с вечеринки в личном блоге.

«Люблю вас, мои девочки», — подписала снимки звезда.

Шоу-бизнес,Джери Хорнер,Мелани Чисхолм,Елизавета II,Виктория Бекхэм,Эмма Бантон,Мелани Браун,
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