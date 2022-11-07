Spice Girls воссоединились на праздновании 50-летия Джери Хорнер

В августе Джинджер Спайс исполнилось 50 лет, и она планировала устроить вечеринку в сентябре, но отложила ее из-за смерти королевы Елизаветы II. В прошедшие выходные Джери наконец-то с размахом отпраздновала юбилей в своем поместье в Оксфордшире. Почетными гостями вечеринки стали подруги по Spice Girls — Виктория Бекхэм, Эмма Бантон и Мелани Чисхолм. Пятая участница герлз-бэнда Мелани Браун не смогла присоединиться к подругам по семейным обстоятельствам.