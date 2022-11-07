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21 минуту назад

Продюсер популярного шоу на ТНТ объяснила его особенность

Lenta.ru

Креативный продюсер популярного юмористического шоу «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова ответила на вопрос о том, почему в течение всего сезона участницы проекта выступают в одной и той же одежде. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она объяснила это особенностями съемок для телевидения.

Продюсер популярного шоу на ТНТ объяснила его особенность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы все снимаем за три дня, и так удобнее по монтажу. Секреты ТВ-съемки», — рассказала Мягкова, комментируя вопрос зрителя об одинаковых нарядах героинь «Женского Stand Up».

Она также выразила уверенность в том, что одежда комикесс не так важна, как качество их юмора.

Ранее Мягкова раскрыла способ стать участницей коллектива шоу. По ее словам, для того чтобы попасть в проект, нужно быть уже сформировавшимся комиком. При соблюдении этого условия кандидатке нужно направить видео своего выступления на почту программы.

Перед этим Мягкова назвала причину ухода из юмористического проекта Stand Up. Она сообщила, что прекратила работу над программой, так как стала креативным продюсером шоу «Открытый микрофон».

Шоу-бизнес,Ирина Мягкова,
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