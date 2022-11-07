Продюсер популярного шоу на ТНТ объяснила его особенность

Креативный продюсер популярного юмористического шоу «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова ответила на вопрос о том, почему в течение всего сезона участницы проекта выступают в одной и той же одежде. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она объяснила это особенностями съемок для телевидения.

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«Мы все снимаем за три дня, и так удобнее по монтажу. Секреты ТВ-съемки», — рассказала Мягкова, комментируя вопрос зрителя об одинаковых нарядах героинь «Женского Stand Up».

Она также выразила уверенность в том, что одежда комикесс не так важна, как качество их юмора.

Ранее Мягкова раскрыла способ стать участницей коллектива шоу. По ее словам, для того чтобы попасть в проект, нужно быть уже сформировавшимся комиком. При соблюдении этого условия кандидатке нужно направить видео своего выступления на почту программы.