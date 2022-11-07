Умерла вокалистка группы Low Мими Паркер

«Друзья, трудно выразить словами и в таком коротком сообщении. Мими скончалась прошлой ночью, окруженная семьей и любовью, в том числе и вашей. Держите ее имя близко и свято. Разделите этот момент с тем, кому вы нужны. Любовь — это действительно самое главное», — сообщил супруг артистки и ее партнер по группе Алан Спархок.