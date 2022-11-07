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29 минут назад

Умерла вокалистка группы Low Мими Паркер

Lenta.ru

На 56-м году жизни скончалась американская певица и вокалистка группы Low Мими Паркер. Об этом сообщает The Guardian с ссылкой на социальные сети музыкального коллектива.

Умерла вокалистка группы Low Мими Паркер
Фото: СкриншотСкриншот

Артистка умерла в своем доме, расположенном в американском штате Миннесота, 5 ноября.

«Друзья, трудно выразить словами и в таком коротком сообщении. Мими скончалась прошлой ночью, окруженная семьей и любовью, в том числе и вашей. Держите ее имя близко и свято. Разделите этот момент с тем, кому вы нужны. Любовь — это действительно самое главное», — сообщил супруг артистки и ее партнер по группе Алан Спархок.

Известно, что на протяжении последних двух лет Паркер боролась с раком яичников. О своем диагнозе знаменитость рассказала в конце лета 2022-го, тогда же Low объявили об отменах концертов в Уэльсе, Скандинавии, Англии и Шотландии из-за ухудшения состояния участницы группы.

Мими Паркер родилась в 1967 году. В 1993-м она вместе со своим супругом Аланом Спархоком основала музыкальный коллектив Low, который, преимущественно, выступал в жанре инди-рок. Группа выпустила 13 студийных альбомов.

Ранее стало известно, что на 35-м году жизни умер младший брат рэпера Ника Картера Аарон, его тело было найдено в ванной.

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